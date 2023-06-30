PSG'nin teknik direktörü ve Burak Yılmaz'ın eski hocası Christophe Galtier'e gözaltı

Paris Saint Germain ile sözleşmesi devam eden teknik direktör Christophe Galtier ve oğlu John Valovic-Galtier ırkçılık suçlamasıyla gözaltına alındı.
56 yaşındaki Fransız teknik adam, soruşturmayı yürüten müfettişler tarafından çağrıldı. Savcı, oğlu John Valovic-Galtier'nin de polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.
Soruşturmanın "Irk veya din mensubiyeti iddiasına dayalı ayrımcılık" suçlamasıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
NE OLMUŞTU?
Teknik direktör Galtier'in, Fransa'nın Nice takımını çalıştırdığı 2021-2022 sezonunda ırkçı ve İslamofobik açıklamalarda bulunduğu iddia edilmişti. Nice'in eski futbol direktörü Julien Fournier, yönetime gönderdiği bir e-postada, Galtier'i ırkçı sözler söylemekle suçlamıştı.
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