PSG'nin teknik direktörü ve Burak Yılmaz'ın eski hocası Christophe Galtier'e gözaltı

Paris Saint Germain ile sözleşmesi devam eden teknik direktör Christophe Galtier ve oğlu John Valovic-Galtier ırkçılık suçlamasıyla gözaltına alındı.



56 yaşındaki Fransız teknik adam, soruşturmayı yürüten müfettişler tarafından çağrıldı. Savcı, oğlu John Valovic-Galtier'nin de polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.



Soruşturmanın "Irk veya din mensubiyeti iddiasına dayalı ayrımcılık" suçlamasıyla gerçekleştirildiği belirtildi.



NE OLMUŞTU?



Teknik direktör Galtier'in, Fransa'nın Nice takımını çalıştırdığı 2021-2022 sezonunda ırkçı ve İslamofobik açıklamalarda bulunduğu iddia edilmişti. Nice'in eski futbol direktörü Julien Fournier, yönetime gönderdiği bir e-postada, Galtier'i ırkçı sözler söylemekle suçlamıştı.

Burak Yılmaz'dan soruşturma başlatılan eski hocası Christophe Galtier'e destek Haberi Görüntüle