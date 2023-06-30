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PSG'nin teknik direktörü ve Burak Yılmaz'ın eski hocası Christophe Galtier'e gözaltı

Paris Saint Germain (PSG) teknik direktörü Christophe Galtier, "Irk veya din mensubiyeti iddiasına dayalı ayrımcılık" suçlamasıyla gözaltına alındı.

PSG'nin teknik direktörü ve Burak Yılmaz'ın eski hocası Christophe Galtier'e gözaltı

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Paris Saint Germain ile sözleşmesi devam eden teknik direktör Christophe Galtier ve oğlu John Valovic-Galtier ırkçılık suçlamasıyla gözaltına alındı.

56 yaşındaki Fransız teknik adam, soruşturmayı yürüten müfettişler tarafından çağrıldı. Savcı, oğlu John Valovic-Galtier'nin de polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

Soruşturmanın "Irk veya din mensubiyeti iddiasına dayalı ayrımcılık" suçlamasıyla gerçekleştirildiği belirtildi.

NE OLMUŞTU?

Teknik direktör Galtier'in, Fransa'nın Nice takımını çalıştırdığı 2021-2022 sezonunda ırkçı ve İslamofobik açıklamalarda bulunduğu iddia edilmişti. Nice'in eski futbol direktörü Julien Fournier, yönetime gönderdiği bir e-postada, Galtier'i ırkçı sözler söylemekle suçlamıştı.

Burak Yılmaz'dan soruşturma başlatılan eski hocası Christophe Galtier'e destek

Burak Yılmaz'dan soruşturma başlatılan eski hocası Christophe Galtier'e destek

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