PSG'ye Bayern maçı öncesi kötü haber: Doue milli araya kadar yok

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında Paris Saint-Germain, evinde Bayern Münih'i konuk edecek.

4 Kasım 2025 Salı günü yapılacak mücadele öncesinde Fransız ekibine Desire Doue'den kötü haber geldi.



MİLLİ ARAYA KADAR YOK



Geçtiğimiz çarşamba günü oynanan Lorient maçında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Desire Doue'nin sağ uyluk kas lezyonunda hasar olduğu ortaya çıktı.

Kulüp yönetimi 20 yaşındaki yıldızın önümüzdeki milli araya kadar sahalara dönmesinin zor olduğunu belirtirken, takımın teknik direktörü Luis Enrique de oyuncusunun zor bir sakatlık yaşadığını söyledi.



SAKATLIKTAN YENİ DÖNMÜŞTÜ



Desire Doue, sezon başında bir kalf sakatlığı yaşamış ve yeni yeni sahalara dönmüştü.

Yeni gelen sakatlık haberiyle sarsılan yıldız oyuncu, bu sezon çıktığı 15 maçta takımına 4 gol, 3 asistlik katkı verdi.