PSV-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSV-Borussia Dortmund maçı 20 Şubat Salı akşamı yapılacak. "Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak. PSV-Borussia Dortmund karşılaşması iki maç üzerinden oynanacak ve eşleşmenin galibi adını çeyrek finale yazdıracak. İşte, PSV-Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı hakkında bilgiler...



PSV-DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSV, evinde Borussia Dortmund'u 20 Şubat Salı akşamı konuk ediyor.



PSV-Dortmund maçı TSİ 23.00’da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka, TV 8,5 üzerinden canlı yayınlanacak.



Karşılaşmada, Sırp Srdjan Jovanovic düdük çalacak.







