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PSV-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı devam ediyor. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının son 16 turunda, Hollanda ekibi devi PSV ile Almanya'nın köklü ekibi Borussia Dortmund bir üst tura çıkmak için mücadele edecek. Peki, PSV-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSV-Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSV-Borussia Dortmund maçı 20 Şubat Salı akşamı yapılacak. "Devler Ligi"nde çeyrek finale yükselen takımlar, 5-6 ve 12-13 Mart tarihlerindeki rövanş karşılaşmaları sonunda belli olacak. PSV-Borussia Dortmund karşılaşması iki maç üzerinden oynanacak ve eşleşmenin galibi adını çeyrek finale yazdıracak. İşte, PSV-Borussia Dortmund maçı hakkında bilgiler...

PSV-DORTMUND MAÇI SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda PSV, evinde Borussia Dortmund'u 20 Şubat Salı akşamı konuk ediyor.

PSV-Dortmund maçı TSİ 23.00’da başlayacak. Bu heyecan dolu müsabaka, TV 8,5 üzerinden canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada, Sırp Srdjan Jovanovic düdük çalacak.



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