PSV-Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

PSV-Juventus maçı için de geri sayım başladı. Hollanda ekibi PSV Eindhoven ile İtalyan devi Juventus, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında karşı karşıya gelecek. PSV, seyirci avantajını kullanıp son 16 biletini almak için sahaya çıkacak. Juventus ise skor üstünlüğünü koruyarak adını bir üst tura yazdırmak adına sahada olacak. İşte, PSV-Juventus maçı hakkında bilgiler...



PSV EINDHOVEN-JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



PSV Eindhoven-Juventus maçı, bu akşam 23.00'te oynanacak.



Karşılaşma, TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanacak.



MUHTEMEL 11'LER



PSV: Benitez; Ledezma, Flamingo, Obispo, Junior; Schouten, Veerman; Bakayoko, Saibari, Perisic; De Jong.



Juventus: Di Gregorio; Weah, Gatti, Veiga, Cambiaso; Thuram, Locatelli; Gonzalez, McKennie, Kenan Yıldız; Kolo Muani.