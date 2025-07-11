PSV, Mark van Bommel'in oğlu Ruben'i transfer etti
Hollanda 1. Futbol Ligi (Eredivisie) ekiplerinden PSV, kulüp tarihinin önemli futbolcularından Mark van Bommel'in oğlu Ruben'i kadrosuna kattı.
Philips Sport Vereniging (PSV) kulübünden yapılan açıklamada, "PSV, Ruben van Bommel'i transfer ederek kadrosunu güçlendirdi. 20 yaşındaki oyuncu, 2030 ortasına kadar son şampiyon takımda kalacak" denildi.
"BİR MİRAS DEVAM EDİYOR"
PSV'nin sosyal medya hesabından baba ve oğulun takım formasıyla birlikte fotoğrafı paylaşılırken "Babadan oğula. Bir miras devam ediyor" notu düşüldü.
20 yaşındaki Hollandalı sol kanat oyuncusu, geçen sezon AZ Alkmaar formasıyla tüm kulvarlarda 34 maça çıkarken 10 gol kaydetti.
From father to son. A legacy continues 🤌 pic.twitter.com/JnzTeda3Nj— PSV (@PSV) July 11, 2025
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