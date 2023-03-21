PSV'den Sevilla kalecisi Dmitrovic'e saldıran taraftara 40 yıl ceza

Kulüpten yapılan açıklamada, 23 Şubat'ta İspanya temsilcisi Sevilla'yı konuk ettikleri UEFA Avrupa Ligi maçı sırasında sahaya girerek rakip takım kalecisi Marko Dmitrovic'e yumruk atan taraftarın, stada 40 yıl boyunca alınmayacağı belirtildi.

STADA DA YAKLAŞAMAYACAK



Mahkeme tarafından üç ay hapis cezasına çarptırılan 20 yaşındaki taraftarın, iki yıl boyunca Philips Stadı'nın çevresine de yaklaşamayacağı vurgulandı.



UEFA, söz konusu olay nedeniyle PSV'ye disiplin soruşturması açmıştı.



Dmitrovic, fiziksel şiddet görmesinin ardından taraftarı yere indirerek etkisiz hale getirmişti.

FENERBAHÇE KARŞISINDA DA FORMA GİYDİ



Bir sonraki turda Fenerbahçe ile eşleşen Sevilla'da kaleci Dmitrovic, bu kez İstanbul'da sorun yaşamıştı.

Sırbistanlı kaleci, tribünden atılan ve başına isabet eden bozuk para sebebiyle uzun süre tedavi görmüştü.

