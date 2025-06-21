Quaresma'dan Beşiktaş'a öneri: "Harika bir transfer olur”

Beşiktaş'ın efsane isimlerinden Ricardo Quaresma, siyah beyazlılara tavsiye de bulundu.



Quaresma, bonservisi Manchester United’da olan ve geçtiğimiz sezonun ikinci yarısında Real Betis’te kiralık olarak forma giyen Antony’nin alınmasını önerdi.



"HARİKA BİR TRANSFER OLUR”



Hürriyet'in haberine göre; Quaresma, “Antony hem yetenekli hem de taraftarların seveceği türden hırslı bir oyuncu. Bu hırsını takım arkadaşlarına ve tribünlere de yansıtıyor. Kiralayabilirseniz harika bir transfer olur” dedi.



95 MİLYON EURO VERİLMİŞTİ



Manchester United, Ağustos 2022’de Ajax’tan 95 milyon euroya satın aldığı Antony’yi geçtiğimiz sezonun devre arasında Real Betis’e kiralamıştı.

QUARESMA'NIN KARİYERİ



2010 yılında Beşiktaş'a imza atan Quaresma, 2013 yılında Türkiye'den ayrılmış ardından 2015 yılında bir kez daha siyah beyazlılara imza atmıştı.



Futboldan emekli olan Quaresma, Türkiye'de Kasımpaşa forması da giymişti.

Kariyerinde 684 maça çıkan Portekizli yıldız, 112 gol ve 166 gollük asist yapmıştı.