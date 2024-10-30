Quaresma'dan Hasan Arat açıklaması: "Söz verdi, ama bir şey demedi"

Beşiktaş'ın eski yıldızı Ricardo Quaresma, HT Spor'a açıklamalarda bulundu.

Portekizli yıldız oyuncu siyah-beyazlılarda çalışmak istediğini ve kulübe faydalı olabileceğini söyledi.

"BAŞKAN SÖZ VERDİ"

Quaresma'nın açıklamasında, "Beşiktaş’ta çalışmak isterim. Çünkü kulübe yardım edebileceğimi düşünüyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olabileceğimi düşünüyorum. Başkanın bana bir şeyler söylemesini bekliyorum. Söz verdi ama henüz bir şey demedi." ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş formasıyla 227 resmi maça çıkan Ricardo, bu mücadelelerde 38 gol atıp, 77 asistlik katkı sağladı.