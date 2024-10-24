R.Whittaker-K.Chimaev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
R.Whittaker-K.Chimaev maçına geri sayım başladı. UFC 308 yan ana maçında karşılaşacak olan Khamzat Chimaev ve Robert Whittaker müsabakasına az bir zaman kaldı. Pek çok dövüşsever de bu heyecan dolu maçın tarihine odaklandı. Peki, R.Whittaker-K.Chimaev maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
R.Whittaker ile K.Chimaev arasındaki UFC Dövüş Serisi maçı ilgiyle bekleniyor. Müsabakanın hangi kanaldan yayınlanacağı, tarihi, başlama saati son günlerde yoğun şekilde sorgulanıyor. İşte, R.Whittaker-K.Chimaev maçı hakkında bilgiler...
R.Whittaker ve K.Chimaev arasındaki maç, 26 Ekim Cumartesi günü yapılacak.
TSİ 22:30'da başlayacak müsabaka, S Sport Plus kanalında canlı yayınlanacak.
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