R.Whittaker-K.Chimaev maçı saat kaçta ve hangi kanalda? R.Whittaker-K.Chimaev maç bilgileri

Robert Whittaker ile Khamzat Chimaev 26 Ekim 2024 tarihinde UFC 308’de ringe çıkacak.Robert Whittaker, UFC'nin en başarılı dövüşçülerinden biri olarak kabul ediliyor. Geçmişteki başarıları ve ringdeki deneyimiyle öne çıkan Whittaker, bu mücadelede güçlü bir performans sergilemeyi hedefliyor.

R.Whittaker-K.Chimaev maçı kanalı ve saati

UFC Fight Pass ve S Sport kanalları üzerinden canlı olarak izlenebilecek olan karşılaşma Türkiye saatiyle 21:00’de başlayacak