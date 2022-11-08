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Rachid Ghezzal ameliyat oldu

Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sağ ayağındaki sakatlık nedeniyle ABD'de ameliyat oldu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada Ghezzal’ın rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağı belirtildi.

Rachid Ghezzal ameliyat oldu

'ın Cezayirli kanat oyuncusu Rachid Ghezzal ayağındaki sakatlık nedeniyle ABD'de oldu.

Ghezzal'ın, Beşiktaş Sağlık Kurulu Koordinatörü Doç. Dr. T. Kerem Ülkü’nün katılımıyla Duke Üniversitesi’nden Prof. Ned Amendola yönetiminde başarılı bir operasyon geçirdiği belirtildi. 

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Ghezzal’ın rehabilitasyon sürecine en kısa sürede sağlık ekibimizce başlanacaktır" denildi. 

Rachid Ghezzal ameliyat oldu - 1

Beşiktaş Kulübü, sağ ayak ikinci parmağındaki plantar plate yaralanmasından kaynaklanan ağrıları kısmen devam eden Ghezzal'a, mevcut durumu sahada yeterli performansı göstermesini engellediği için cerrahi tedavi uygulanması kararı alındığını duyurmuştu.

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