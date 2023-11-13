Rachid Ghezzal'dan açıklama: "Henüz bitmedi, geri döneceğim"

Beşiktaş'ta Başakşehir mücadelesinin 41. dakikasında oyuna girdikten sonra ikinci yarıya sakatlandığı için yerini Onur Bulut'a bırakan Rachid Ghezzal'dan açıklama geldi.

Siyah-beyazlılar yapılan tetkiklerin ardından Rachid Ghezzal'ın uyluk iç adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

"HENÜZ BİTMEDİ GERİ DÖNECEĞİM"

Ghezzal ise kulübün yaptığı açıklamanın ardından şu ifadeleri kullandı;

"Dün maçta oynamam konusunda futbolda her zaman olduğu gibi bir risk olduğunu biliyordum.

Oynama kararını ben aldım, bu noktada sağlık ekibi veya başka hiç kimseyi suçlayamayız.

Hayal kırıklığınızı anlıyorum, inanın ben çok daha fazlasını hissediyorum ama takıma faydalı olmak amacıyla oynama riskini aldığım için de özür dilemeyeceğim.

Destek mesajlarınız için çok teşekkür ederim.

Henüz bitmedi, geri döneceğim."