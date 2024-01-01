Rachid Ghezzal'ın kadro dışı bırakılma sebebi belli oldu

Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisinde alınan mağlubiyetin faturası 5 futbolcuya kesildi.

Bu oyuncu grubunun içerisinde sakatlıklardan bir türlü kurtulamayan Rachid Ghezzal'da yer alıyordu.

SÖZLEŞMESİNDE OPSİYON BULUNUYOR

Sabah'ın haberine göre, Cezayirli futbolcunun disiplinsiz davranışının bulunmadığı ve kadro dışı bırakılma kararının sözleşmesindeki bir opsiyon maddesi gerekçesiyle alındığı öne sürüldü.

Haziran ayında sözleşmesi sona erecek Ghezzal'ın 1 yıl opsiyonu bulunduğu kaydedildi.

20 MAÇTA GÖREV ALIRSA DEVREYE GİRECEK

Ayrıca bu sezon 12 maçta görev alan Ghezzal'ın sözleşmesindeki opsiyon, 20 maçta görev alması halinde devreye girecek.

31 yaşındaki futbolcuya teklif gelmediği takdirde sözleşmesindeki opsiyonun kaldırılması önerilecek ve ancak bu şekilde forma giyebileceği iletilecek.