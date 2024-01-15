Rade Krunic: Fenerbahçe'ye bir an önce gelmek istedim

Fenerbahçe'nin Milan'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı Rade Krunic ilk açıklamalarını yaptı.

Boşnak orta saha oyuncusu Dzeko ve Zajc ile sürekli konuştuğunu sarı-lacivertli takıma katılmayı çok istediğini söyledi.

Rade Krunic'in açıklamaları şöyle;

"DZEKO İLE ÇOK DEFA KONUŞTUK"



"Burada olduğum için gerçekten kendimi mutlu hissediyorum. Dün tesisteydim ve antrenman yaptım. Her şey yolunda. Bugün de takımla ilk antrenmanımı yapmış olacağım. Edin Dzeko ile çok defa konuştuk. Özellikle bu ay Fenerbahçe’ye bir an önce gelmek istedim.

O da aynı şekilde benim burada olmamı istedi. Onunla yapmış olduğumuz konuşmalarda genelde bana Fenerbahçe ile alakalı çok güzel şeyler söyledi. Ben de onun gibi burada olmaktan dolayı çok mutluyum."

"TARAFTARLARA MİNNETTARIM"



"Taraftarlara minnettarım. Onlara çok teşekkür ediyorum. Nasıl ki onlar benim buraya gelmemi istediler, çok fazla istediler. Ben de aynı şekilde Fenerbahçe’nin oyuncusu olmayı çok ama çok istedim.

Zaten Edin Dzeko ve Miha Zajc ile de konuşmuştuk. Buradaki atmosferden ve taraftarlardan onlar da bana bahsettiler. Fenerbahçe’ye katılabilmek adına sabırsızlıkla bu anı bekledim.”