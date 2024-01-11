Rade Krunic için Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis belli oldu

Rade Krunic'le daha önce el sıkışan yönetim, İtalyan devi Milan'ı da ikna etti.

Fenerbahçe, Bosna Hersekli orta sahanın transferi için bonuslarla birlikte yaklaşık 5 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek.

3 YILLIK ANLAŞMA





Krunic'in kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.



Milan'da 4,5 sezon geçiren Rade Krunic, 139 maça çıkarken 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde yıldız stoper Leonardo Bonucci'yi de kadrosuna katmıştı.