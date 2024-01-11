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Rade Krunic için Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis belli oldu

Fenerbahçe, bir transferi daha tamamlamak üzere. Sarı-lacivertliler, Rade Krunic için Milan'la anlaşmaya vardı.

Rade Krunic için Fenerbahçe'nin ödeyeceği bonservis belli oldu

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Rade Krunic'le daha önce el sıkışan yönetim, İtalyan devi Milan'ı da ikna etti.

, Bosna Hersekli orta sahanın transferi için bonuslarla birlikte yaklaşık 5 milyon euroluk bonservis bedeli ödeyecek.

3 YILLIK ANLAŞMA


Krunic'in kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçmesi ve ardından 3 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Milan'da 4,5 sezon geçiren Rade Krunic, 139 maça çıkarken 3 gol, 6 asistlik performans sergiledi.

Fenerbahçe, geçtiğimiz günlerde yıldız stoper Leonardo Bonucci'yi de kadrosuna katmıştı.

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