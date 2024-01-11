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Rade Krunic kimdir? Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Rade Krunic kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Rade Krunic, sosyal medyada Fenerbahçeli futbolseverler tarafından araştırılmaya başladı. İtalya devi Milan'da forma giyen Rade Krunic'in, Fenerbahçe'ye transfer olacağına artık kesin gözüyle bakılmaya başladı. Birçok kişi ise Rade Krunic'in hayatı ve kariyeri hakkında bilgiler merak ediyor. Peki, Rade Krunic kimdir? Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Rade Krunic kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Rade Krunic kimdir? Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia edilen Rade Krunic kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Rade Krunic, 7 Ekim 1993 yılında Bosna Hersek'te dünyaya geldi. Krunic, orta saha mevkiinde görev alan Bosnalı millî futbolcudur. Serie A ekibi AC Milan'da forma giymektedir.

Krunić, profesyonel kariyerine Sutjeska Foča'da başladı ve 2013 yılında Donji Srem'e katıldı. 2014 yılında Hellas Verona'ya oldu ve aynı yıl içinde Donji Srem'e geri kiralandı.

2015'te Borac Čačak'a transfer oldu. Aynı yılın ilerleyen günlerinde Krunić, Empoli ile sözleşme imzaladı. Burada dört sezon boyunca forma giydi ve 2019 yılında 8,6 milyon Avro bonservis ücreti karşılığında AC Milan'a transfer oldu.

Bosna Hersek'in eski bir genç millî futbolcusu olan Krunić, 2016'da ilk uluslararası maçına çıktı ve o tarihten bu yana 20'den fazla kez milli formayı giydi.

Krunic, profesyonel kariyeri boyunca 328 maça çıkmış 23 gol ve 31 asiste imza atmıştır.

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