NTV.COM.TR’ye geri dön

Rade Krunic resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe, Rade Krunic'i satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı.

Rade Krunic resmen Fenerbahçe'de

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

, Rade Krunic'i kadrosuna kattığını duyurdu. 

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Sarı-lacivertli ekipten yapılan açıklamada, "Ara transfer döneminde Profesyonel Futbol A Takımımızın güçlendirilmesi için çalışmalarını sürdüren kulübümüz; orta saha oyuncusu Rade Krunic ve kulübü AC Milan ile anlaşmaya varmıştır. Satın alma opsiyonu ile birlikte kiralık olarak renklerimize bağladığımız oyuncuya ailemize hoş geldin diyoruz." denildi. 

Fenerbahçe ara transfer döneminde daha önce Bonucci'yi kadrosuna katmıştı. 

Rade Krunic resmen Fenerbahçe'de - 1
Dolmabahçe’de şehitler unutulmadı

Dolmabahçe’de şehitler unutulmadı

Haberi Görüntüle

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;