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Rade Krunic'in Fenerbahçe ısrarı

Milan'ın yıldızı Rade Krunic, Fenerbahçe'de forma giyen ve Bosna Hersek'te kaptanlığını yapan Edin Dzeko ile şimdiden İstanbul'daki yaşam, ev ve şoför gibi konularda görüşmeye başladığı öne sürüldü. Ayrıca iki kulübün teklif ve talepleri arasında 2 milyon euroluk bir fark oluştuğu kaydedildi.

Rade Krunic'in Fenerbahçe ısrarı

'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen , ara transfer sezonunda kadrosunu deneyimli isimlerle güçlendirmek istiyor.

KARİYERİNE FENER'DE DEVAM ETMEYE İSTEKLİ

Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin transfer listesinde ilk sırada yer alan Rade Krunic'in Bonsa Hersek Milli Takımı'ndan kaptanı Edin Dzeko ile birlikte İstanbul'daki yaşam, ev ve şoför gibi konularda araştırma yaptığı belirtildi.

Boşnak futbolcunun kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye istekli olduğu da kaydedildi.

İki kulübün teklif ve talepleri arasında 2 milyon euroluk bir fark oluştuğu aktarılırken, sarı-lacivertli ekibin 4 milyon euroluk teklifine karşılık Milan"in 6 milyon euroluk talebi olduğu vurgulandı.

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