Rade Krunic'in Fenerbahçe ısrarı

Süper Lig'de şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, ara transfer sezonunda kadrosunu deneyimli isimlerle güçlendirmek istiyor.

KARİYERİNE FENER'DE DEVAM ETMEYE İSTEKLİ

Milliyet'in haberine göre, sarı-lacivertlilerin transfer listesinde ilk sırada yer alan Rade Krunic'in Bonsa Hersek Milli Takımı'ndan kaptanı Edin Dzeko ile birlikte İstanbul'daki yaşam, ev ve şoför gibi konularda araştırma yaptığı belirtildi.

Boşnak futbolcunun kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye istekli olduğu da kaydedildi.

İki kulübün teklif ve talepleri arasında 2 milyon euroluk bir fark oluştuğu aktarılırken, sarı-lacivertli ekibin 4 milyon euroluk teklifine karşılık Milan"in 6 milyon euroluk talebi olduğu vurgulandı.