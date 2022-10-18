Radja Nainggolan​ yakalandı, Royal Antwerp​ kadro dışı bıraktı ​

Royal Antwerp forması giyen Radja Nainggolan, kadro dışı bırakıldı. Karara, Belçikalı yıldızın yedek kulübesinde elektronik sigara kullanması neden oldu.



Belçika kulübü yaptığı açıklamada; 34 yaşındaki orta saha oyuncusunun davranışları nedeniyle A takımdan "süresiz olarak" ihraç edildiğini duyurdu.



Ülke basını, Nainggolan'ın geçen hafta Antwerp'te ehliyetsiz araba kullanmaktan dolayı ceza aldığını yazdı.

Ayrıca Belçikalı yıldız "Sigara içtiğim için utanmıyorum ve bu alışkanlığımı hiçbir zaman da saklamadım'' saklamadım yönünde bir açıklama da yapmıştı.



Kariyerinde Cagliari, Roma formaları giyen yıldız futbolcu, 2021'de Inter ile İtalya Serie A şampiyonluğu yaşadı.