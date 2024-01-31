Rafa Mir kimdir? Trabzonspor'un transfer gündemindeki Rafa Mir kaç yaşında, hangi mevkide oynuyor?

Rafael Mir Vicente kısa adıyla Rafa Mir, 18 Haziran 1997 yılında dünyaya geldi. Forvet pozisyonunda görev yapan İspanyol futbolcudur.



La Liga takımlarından Sevilla'da forma giymektedir. Profesyonel kariyerine 2015 yılında Valencia B takımında başladı.



Daha sonra sırasıyla Valencia, Wolverhampton Wanderers, Las Palmas, Nottingham Forest, Huesca ve Sevilla takımlarında forma giydi.



Rafa Mir, profesyonel futbol kariyeri boyunca 194 maça çıkmış ve 64 gole imza atmıştır.