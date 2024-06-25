Rafa Silva, Beşiktaş için yola çıktı

İlk transferini Gabriel Paulista ile stoper mevkisine yapan yapan Beşiktaş, ikinci transferini 10 numaraya yapıyor.



Siyah beyazlılar, ikinci başkan Hüseyin Yücel vasıtasıyla yaptığı görüşmeler sonucu, Portekizli 10 numara Rafa Silva ile anlaştı.

YOLA ÇIKTILAR



Benfica takımı ile sözleşmesi sona eren Silva, Beşiktaş'a imza atmak için yola çıktı. Yücel ve Silva'nın uçaktan ilk kareleri yayınlandı.



31 yaşındaki yıldız 10 numara, Benfica formasıyla geçen sezon 52 maça çıkarken 22 gol atıp 15 asist yaptı.