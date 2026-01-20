Rafa Silva düğümü çözüldü. Mourinho istedi, Branco almak için İstanbul'a uçtu
20.01.2026 14:28
Beşiktaş'ta Rafa Silva defteri kapanıyor. Jose Mourinho'nun istediği oyuncu ve kulüple anlaşma sağlandı. Branco futbolcuyu almak için İstanbul'a gitti.
Beşiktaş'ta krize neden olan ve bir süredir forma giymeyen Rafa Silva'nın akıbeti belli oldu.
Jose Mourinho'nun çalıştırdığı Benfica ile Beşiktaş transfer için anlaştı.
Transfer 5 milyon euro bedelle tamamlanmak üzere. Benfica, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılımı alması halinde ilave 2 milyon euro daha ödeme yapacak.
Mourinho ile Fenerbahçe'de de birlikte çalışan Benfica Sportif Direktörü Mario Branco, futbolcuyu almak için şu sıralarda İstanbul'da. İkili birlikte Portekiz'e uçacak.
Rafa Silva, 2024 yazında Beşiktaş'a bedelsiz olarak gelmiş ancak 10 milyon euro imza parası aldığı belirtilmişti.
Sergen Yalçın bir süredir Rafa Silva'yı oynatmıyordu
RAFA SİLVA'YI AYRILIĞA GETİREN SÜREÇ
Sakatlığını gerekçe göstererek idmanlara çıkmayan ardından takıma katılan Rafa Silva krizi büyümüştü.
Silva'nın Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamalarını yalanlaması sonrası başkan Serdal Adalı'dan açıklama gelmişti.
“15 MİLYON EURO VEREN ALIR”
Adalı, “Rafa, Sergen Hoca ile birlikte yaptığımız basın toplantısından bu yana sadece bir kere Murat Kılıç ile konuştu. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı. Form durumunu teknik ekip takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon Euro veren ise alır.” demişti.
“KADRODA OLMAK İSTEMEDİ”
Yalçın, "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız, problem yok." demişti.
SILVA'DAN CEVAP
Bu sözlerin ardından Portekizli futbolcudan deneyimli çalıştırıcıya yanıt geldi.
A Bola'nın haberine göre Rafa Silva, Trabzonspor maçında oynayıp oynamama konusunda teknik heyetten kimseyle görüşmedi.
Haberin devamında teknik heyetten hiç kimseye "Oynamak istemiyorum" gibi bir ifade kullanmadığı aktarıldı.