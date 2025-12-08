Rafa Silva idmana çıktı ama kadroda yer almadı

Beşiktaş'ta Portekizli oyuncu Rafa Silva, Gaziantep FK maçında da forma giyemedi. Beşiktaş'ta son dört günde takımla birlikte çalışan Rafa Silva, mücadelenin kadrosunda yer almadı.



Kariyerine siyah-beyazlı takımla devam edip etmeyeceği merak konusu olan 32 yaşındaki oyuncu, ligde Antalyaspor, Samsunspor ve Fatih Karagümrük maçlarının ardından Gaziantep FK müsabakasında da görev almadı.



Portekizli futbolcu, son olarak Fenerbahçe derbisinde forma giymişti.