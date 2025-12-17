Hocasını yalanlayan Rafa Silva krizi çözülemiyor | Adalı'dan net yanıt: "Bu parayı veren alır"

Sakatlığını gerekçe göstererek idmanlara çıkmayan ardından takıma katılan Rafa Silva krizi sürüyor.



Silva'nın Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamalarını yalanlaması sonrası başkan Serdal Adalı'dan açıklama geldi.



"15 MİLYON EURO VEREN ALIR"



Adalı, “Rafa, Sergen Hoca ile birlikte yaptığımız basın toplantısından bu yana sadece bir kere Murat Kılıç ile konuştu. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı. Form durumunu teknik ekip takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon Euro veren ise alır.” dedi.



“YABANCI VAR ŞART”



Hakemler hakkında da konuşan Adalı, “Sinir uçlarıyla oynayan bir MHK var. Açın bakın; Beşiktaş, Trabzonspor ve Rizespor özelinde dönen bir oyun var. Sorunun temel noktası TFF yönetim kurulu değil, sorun MHK'nın yapısında. 1.5 senedir, aylık 15 bin dolar maaşla 4 yabancı hakem eğitmeni getirmişler. Durum ortada, böyle eğitim mi olur? Yabancı VAR şart." ifadelerini kullandı.