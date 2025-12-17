Hocasını yalanlayan Rafa Silva krizi çözülemiyor | Adalı'dan net yanıt: "Bu parayı veren alır"
17.12.2025 14:17
Son Güncelleme: 17.12.2025 14:20
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş'ta tam çözüldü derken tekrar başa saran Rafa Silva krizine başkan Serdal Adalı son noktayı koydu.
Sakatlığını gerekçe göstererek idmanlara çıkmayan ardından takıma katılan Rafa Silva krizi sürüyor.
Silva'nın Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın açıklamalarını yalanlaması sonrası başkan Serdal Adalı'dan açıklama geldi.
"15 MİLYON EURO VEREN ALIR"
Adalı, “Rafa, Sergen Hoca ile birlikte yaptığımız basın toplantısından bu yana sadece bir kere Murat Kılıç ile konuştu. Onun dışında bir iletişimimiz olmadı. Form durumunu teknik ekip takip ediyor. Oynamak isterse oynar. 15 milyon Euro veren ise alır.” dedi.
“YABANCI VAR ŞART”
Hakemler hakkında da konuşan Adalı, “Sinir uçlarıyla oynayan bir MHK var. Açın bakın; Beşiktaş, Trabzonspor ve Rizespor özelinde dönen bir oyun var. Sorunun temel noktası TFF yönetim kurulu değil, sorun MHK'nın yapısında. 1.5 senedir, aylık 15 bin dolar maaşla 4 yabancı hakem eğitmeni getirmişler. Durum ortada, böyle eğitim mi olur? Yabancı VAR şart." ifadelerini kullandı.
SON YAŞANANLAR | “KADRODA OLMAK İSTEMEDİ”
Yalçın, "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız, problem yok." demişti.
SILVA'DAN CEVAP
Bu sözlerin ardından Portekizli futbolcudan deneyimli çalıştırıcıya yanıt geldi.
A Bola'nın haberine göre Rafa Silva, Trabzonspor maçında oynayıp oynamama konusunda teknik heyetten kimseyle görüşmedi.
Haberin devamında teknik heyetten hiç kimseye "Oynamak istemiyorum" gibi bir ifade kullanmadığı aktarıldı.