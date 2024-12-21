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Rafa Silva ligde 4. golünü attı

Beşiktaş’ın Portekizli futbolcusu Rafa Silva, Corendon Alanyaspor maçında attığı golle Süper Lig'de 4. kez gol sevinci yaşadı.

Rafa Silva ligde 4. golünü attı

Trendyol ’in 17. haftasında , evinde Corendon Alanyaspor’la 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlıların tek golü 7. dakikada Rafa Silva’dan geldi. Portekizli oyuncu, böylelikle ligde 16. maçında 4. golünü kaydetmiş oldu.

Ligin ilk 2 haftasında Samsunspor ve Antalyaspor ağlarını 1’er kez sarsan Rafa, 9. haftada Konyaspor’a attığı golden bu yana suskundu.

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