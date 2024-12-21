Rafa Silva ligde 4. golünü attı

Trendyol Süper Lig’in 17. haftasında Beşiktaş, evinde Corendon Alanyaspor’la 1-1 berabere kaldı.

Siyah-beyazlıların tek golü 7. dakikada Rafa Silva’dan geldi. Portekizli oyuncu, böylelikle ligde 16. maçında 4. golünü kaydetmiş oldu.



Ligin ilk 2 haftasında Samsunspor ve Antalyaspor ağlarını 1’er kez sarsan Rafa, 9. haftada Konyaspor’a attığı golden bu yana suskundu.