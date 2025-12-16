Rafa Silva'dan Sergen Yalçın'a cevap! "Oynamam demedim"
16.12.2025 11:16
NTV - Haber Merkezi
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın "Trabzonspor maçında oynamak istemedi" ifadelerini kullandığı Rafa Silva'dan cevap geldi.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkmıştı.
Siyah-beyazlılar, Papara Park'ta oynanan maçta 3-1 öne geçmesine rağmen 10 kişi kalmasının da etkisiyle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç öncesinde Rafa Silva ile ilgili gelen soruyu yanıtlamıştı.
“KADRODA OLMAK İSTEMEDİ”
Yalçın, "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız, problem yok." demişti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın.
RAFA SILVA'DAN CEVAP
Bu sözlerin ardından Portekizli futbolcudan deneyimli çalıştırıcıya yanıt geldi.
A Bola'nın haberine göre Rafa Silva, Trabzonspor maçında oynayıp oynamama konusunda teknik heyetten kimseyle görüşmedi.
Haberin devamında teknik heyetten hiç kimseye "Oynamak istemiyorum" gibi bir ifade kullanmadığı aktarıldı.
Beşiktaş'ın hücum oyuncusu Rafa Silva.
SÜREÇTE NELER YAŞANDI?
Siyah-beyazlı formayı son olarak 11. haftadaki Fenerbahçe derbisinde terleten Rafa Silva, sonrasında oynanan karşılaşmalarda sahaya çıkmamıştı.
Silva aynı zamanda takımla birlikte antrenmanlarda da yer almamış ve bireysel olarak çalışmalarını sürdürmüştü.
Rafa Silva, yaklaşık 1 ay boyunca takımla idmanlara çıkmazken bu süreç sonrası ilk olarak 4 Aralık'ta takım antrenmanında yer almıştı.
BU SEZONKİ PERFORMANSI
Bu sezon Beşiktaş formasıyla 16 maçta boy gösteren 32 yaşındaki futbolcu, 5 gol - 3 asistlik bir performans sergiledi.