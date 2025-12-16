Rafa Silva'dan Sergen Yalçın'a cevap! "Oynamam demedim"

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor deplasmanına çıkmıştı.

Siyah-beyazlılar, Papara Park'ta oynanan maçta 3-1 öne geçmesine rağmen 10 kişi kalmasının da etkisiyle sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrılmıştı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, maç öncesinde Rafa Silva ile ilgili gelen soruyu yanıtlamıştı.

“KADRODA OLMAK İSTEMEDİ”

Yalçın, "Rafa Silva ile hocalar konuştu. Hazır olmadığını, kadroda olmak istemediğini söyledi. Kadroya almadık. Ofansif hatta da eksiklerimiz var, ihtiyacımız olduğu bir dönem. Kendisi 'kadroya girebilirim' derse alırız, problem yok." demişti.