Rafael Leao: İyi oynadım ama en iyi Leao'yu daha izlemediniz

Galatasaray 'ın Konya deplasmanında en iyi isimlerinden biri olan Rafael Leao, henüz tam olarak hazır olmadığını söyledi. İlk olarak maça değinen Portekizli futbolcu, "İyi oynadık. Fenerbahçe maçından sonra iyi çalıştık. Daha gollü bir galibiyet alabilirdik. İlk yarıda goller bulmak önemliydi. Rakip kalede fırsatlar yakaladık. Takım adına çok memnunum" dedi.

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Kendi performansını da değerlendiren Leao, "Barcelona ve bu maç en iyi performanslarımdı ama Rafael Leao yüzde yüz hazır, en iyi halim bu diyemem. Sakatlıklar oldu, yavaş yavaş adapte olmaya çalışıyorum. Koç ve sağlık ekibi bana sürekli destek oluyor" ifadesini kullandı.



LEAO VE BATRAKOV, LİGDEKİ İLK GOLLERİNİ ATTI

Galatasaray'ın Rus futbolcusu Aleksey Batrakov ile Portekizli yıldızı Rafael Leao, Süper Lig 'deki ilk gollerini kaydetti.

Sarı-kırmızılıların yeni transferlerinden Batrakov, bu sezon 8. lig maçına çıktı. İlk 7 Süper Lig maçında gol atamayan 21 yaşındaki oyuncu, Konyaspor karşısında 49. dakikada fileleri havalandırdı.

Batrakov, ayrıca Şampiyonlar Ligi'nde çıktığı 3 maçta 2 kez rakip ağları sarstı.

Bu karşılaşmaya kadar Süper Lig'de 6 maça çıkan Leao ise 55. dakikada penaltıdan rakip fileleri havalandırarak, ilk lig golünü attı.