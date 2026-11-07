Sakatlanıp oyundan çıkan Rafael Leao maç sonu yüreklere su serpti. "Önemli bir şeyim yok"

Süper Lig'in 11. haftasında sahasında Amedspor'u 4-3 mağlup eden Galatasaray 'da, Portekizli yıldız Rafael Leao'nun yaşadığı sakatlık moralleri bozdu. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan ve henüz 7. dakikada attığı golle takımını öne geçiren 27 yaşındaki futbolcu, mücadelenin ikinci yarısını tamamlayamadı.

Maçın 50. dakikasında pas verdiği esnada herhangi bir darbe almadan kendini yere bırakan Leao, sağlık ekiplerinin saha içindeki ilk müdahalesinin ardından oyuna devam edemedi. Portekizli yıldız, yerini Deniz Gül'e bıraktı.

GÖZLER YİNE ZEMİNDE

Sosoyal medyada ise sakatlığın RAMS Park 'taki saha zemininden kaynaklandığı yorumları yapıldı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da maç öncesi kulübün bu konuda üstüne düşeni yaptığını ve hatta önemli ödemeler yaptığını belirterek, sorunun firmadan kaynaklandığını söyledi.

Yıldız futbolcunun kesin sağlık durumu ve sahalardan ne kadar uzak kalacağı, yapılacak detaylı MR ve doktor kontrollerinin ardından kulüp tarafından açıklanacak.

LEAO'DAN SEVİNDİREN AÇIKLAMA

Leao maçın ardından ise şunları söyledi: Çok iyi iş çıkarıyoruz. Rakibimiz de iyi. Erken gol galibiyette rol oynadı. 3 gol yedik ama onların santrforları da çok iyi. Sonuçta 4-3 kazandık ve mutluyuz."

Leao sakatlığı için de “Önemli olduğunu düşünmüyorum. Yarın bakılacak. Bunlar futbolun parcası. Zaten Galarasaray'ın çok iyi bir sağlık ekibi var. Miili aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz” yorumunu yaptı.