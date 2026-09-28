Rafael Leao'nun Galatasaray'ı niye son ana kadar beklettiği ortaya çıktı

Rafael Leao'nun avukatı, Antonio Leo, Portekizli futbolcunun Galatasaray 'a transferine dair perde arkasını SportitaliaWorkshop'unda anlattı.

Leo, şu ifadeleri kullandı:

“Bu tür görüşmelerde en önemli şey bir plana sahip olmaktır.

Bu yüzden biz, en başından itibaren, çeşitli nedenlerle ve fırsat açısından da kararımızın transfer döneminin sonunda geleceğini söylemiştik.

Galatasaray ve sürece dahil olan tüm taraflar bu isteğimizden haberdardı."

Leao için Galatasaray, Milan'a 38 milyon euro ödeyecek.

Ayrıca bir sonraki satışından da İtalyan kulübüne yüzde 20 pay verecek.

Leao'nun sözleşmesi 4 yıllık.