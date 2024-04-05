Rafael Nadal turnuvadan çekildi: Vücudum bana izin vermiyor

7-14 Nisan'da düzenlenecek Monte Carlo Masters'ın 11 şampiyonlukla en başarılı ismi Rafael Nadal, hayranlarını üzen haberi sosyal medya hesabından duyurdu.

"VÜCUDUM BANA İZİN VERMİYOR"



Eski dünya 1 numarası ispanyol tenisçi, "Maalesef Monte Carlo'da oynamayacağımı söylemek zorundayım. Vücudum bana izin vermiyor. Benim için çok önemli olan turnuvalarda tekrar oynamak ve rekabet etmek için azimle her gün çok çalışıp maksimum çabayı göstersem bile Monte Carlo'da oynayamayacağım bir gerçek." ifadelerini kullandı.



22 grand slam şampiyonu Nadal'ın 14 kez kazandığı tek toprak Grand Slam Tenis Turnuvası Fransa Açık 20 mayıs'ta başlayacak.

