Rafael Nadal, Wimbledon’dan çekildi

İspanyol tenisçi Rafael Nadal, tek erkekler yarı finaline yükseldiği sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon'dan sakatlığı nedeniyle çekildi.



Wimbledon'dan yapılan açıklamada, sağlık kontrolüne giren 36 yaşındaki tenisçinin karın kaslarında yırtık saptandığı ve turnuvaya devam edemeyeceği belirtildi.

Nadal, düzenlediği basın toplantısında, "Çekilmek zorundayım. Dün sizlerin de görmüş olduğu gibi acı çekiyordum. Kasım da bir yırtık varken devam etmemin bir anlamı yok. Eğer devam edersem, sakatlığım her geçen gün daha da kötüleşecek" diye konuştu.

KYRGİOS HÜKMEN FİNALE YÜKSELDİ



Dünya 40 numarası Avustralyalı Nick Kyrgios, iki numaralı seribaşı Nadal'ın turnuvadan çekilmesi nedeniyle yarınki yarı final maçını hükmen kazanarak finale yükseldi.



Kyrgios, dünya 1 numarası Sırp Novak Djokovic ile 9 numaralı seribaşı Büyük Britanyalı Cameron Norrie arasındaki müsabakayı kazanan tarafla, 10 Temmuz Pazar günü finalde karşılaşacak.



Çeyrek finalde 11 numaralı seribaşı ABD'li Taylor Fritz ile karşılaşan Nadal, karın kaslarından sakatlık yaşamasına rağmen maça devam etmiş ve rakibini 3-2'lik setlerle mağlup ederek üst tura kalmıştı.



Sezona iyi bir başlangıç yapan Nadal, Avustralya Açık ve Fransa Açık grand slam turnuvalarında kupaya uzanmıştı. Kariyerinde iki Wimbledon şampiyonluğu bulunan İspanyol tenisçi, toplam 22 grand slam zaferiyle bu alanda tek erkekler rekorunu elinde tutuyor.



Nick Kyrgios ise kariyerinde ilk kez bir grand slam turnuvasında final maçına çıkacak.