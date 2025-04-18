Rafael Nadal'a saygı töreni

Toprak kortun kralı Rafael Nadal, Fransa Açık'a veda etmek için geri dönüyor.



Rafael Nadal, 14 kez şampiyonluk yaşadığı Rolan Garros'ta bu yıl turnuvanın ilk günü onurlandırılacak.



22 Grand Slam şampiyonluğu bulunan İspanyol raket, geçtiğimiz kasım ayında Davis Cup sonrası emeklilik kararını açıklamıştı.



Turnuva direktörü Ameli Moresmo'nun duyurusuna göre 25 Mayıs'taki açılış töreninde Nadal'ın kazandığı başarılar ölümsüzleştirilecek.

HEYKELİ DE DİKİLMİŞTİ



Fransa Tenis Federasyonu, törenin Nadal'ın en çok başarı yakaladığı Philip Şatrie kortunda gerçekleşeceğini açıkladı.

Nadal aynı zamanda turnuvanın resmi fragmanında da sesiyle boy gösterecek.

İspanyol efsanenin heykeli de 2021'den bu yana Rolan Garros'ta sergileniyor.

