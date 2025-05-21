Rahmi Koç'tan Serdal Adalı'ya ziyaret

Siyah beyazlılardan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kulübümüzün yaşayan en eski üyesi, Divan Kurulu Üyemiz, Koç Holding Onursal Başkanı Sayın Rahmi M. Koç, Başkanımız Serdal Adalı’yı Tüpraş Stadyumu’ndaki kulüp binamızda ziyaret etti.



Ziyarette Genel Sekreterimiz Uğur Fora ile Koç Holding Muhasebe Direktörü Mehmet Apak da yer aldı.



Başkanımız Serdal Adalı, kulübümüzün gelecek planlaması hakkında Rahmi M. Koç ile görüş alışverişinde bulundu.



Rahmi M. Koç, Kulübümüzün Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısında yeniden Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Başkanımız Serdal Adalı ile Yönetim Kurulumuzu tebrik etti ve çalışmalarında başarılar diledi."

