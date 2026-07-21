“Rakibimiz küçümsenecek bir takım değil" diyerek 4 gol vurgusu yaptı

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu ilk maçında Polonya'nın Gornik Zabrze ekibini konuk eden Fenerbahçe , rakibini 1-0 yenerek tur için avantaj sağladı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal , maçın ardından değerlendirmede bulundu.



“RAKİBİMİZ KÜÇÜMSENECEK BİR TAKIM DEĞİL”



Kartal'ın açıklamalarından öne çıkanlar:



“Rakibimiz küçümsenecek bir takım değil. Böyle oynacaklarını biliyorduk. En az 3-4 golle maçı kazanabilirdik, oyun olarak bunu hak ettiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı neredeyse kalemize gelemediler. İkinci yarı korner bile atamadılar. Arkada rakibe boşluk vermedik, disiplinli oynadık ve oyunun yönünü sürekli değiştirdik. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Üzerine koyarak yolumuza devam edeceğiz.

“RİSE ETMEDİK, OYUNDAN ALDIK”



Dün akşam Asensio ile konuştum. 'Kendini nasıl hissediyorsun?' diye sordum. Yüzde 100 hazırım' dedi. Ancak 'Bana göre yüzde 70'tesin' dedim. 'Doğru, elbette siz hocalar olarak en doğrusunu biliyorsunuz' dedi. Ben de bundan dolayı acele etmemesini söyledim. Yavaş yavaş o da geliyor."

Nathan Ake'nin hafif bir terapi yapıldı kasığına hafta içi. Oradan tekrar ufak bir ağrı hissetti. Riske etmedik. O yüzden oyundan çıkardık.

YABANCI KURALI AÇIKLAMASI



Belki yabancı kuralı değişebilir. 12+2 olabilir. 14-15 kulüp kuralın değişmesini istiyor. Biz bu şartlarda yabancı ülkelere çalışmış oluyoruz. Bu normal değil. Kuralın değişmesi lazım. Hesaplıyoruz, kitaplıyoruz. Karar almak çok zor. İnşallah bu kural değişir."