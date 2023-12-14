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Rakibine yumruk atan Draymond Green'in cezası belli oldu

NBA, rakibinin yüzüne vuran Draymond Green'e süresiz uzaklaştırma cezası verdi.

Rakibine yumruk atan Draymond Green'in cezası belli oldu

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Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Phoenix Suns forması giyen Jusuf Nurkic'in yüzüne vuran Golden State Warriors oyuncusu Draymond Green, süresiz uzaklaştırma cezasına çarptırıldı.

NBA'den yapılan açıklamaya göre, Suns ile Warriors arasında oynanan maçta Nurkic'e yönelik hareketi sonrası oyundan ihraç edilen Green'in, lige geri dönmesi için belirli koşulları karşılaması gerekecek.

Green'in hareketinin basketbolla hiçbir ilgisi olmadığını belirten Nurkic, "Ben orada sadece basketbol oynamaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.

DAHA ÖNCE DE CEZA ALDI

Green, geçen ay oynadıkları Minnesota Timberwolves maçında da rakibi Rudy Gobert'in boğazını sıktığı için 5 maç men cezası almıştı.

ABD'li oyuncu, 18 kezle aktif NBA oyuncuları arasında oyundan en çok ihraç edilen isimler arasında bulunuyor.

Draymond Green rahat durmuyor: NBA'de Jusuf Nurkic'e yumruk

Draymond Green rahat durmuyor: NBA'de Jusuf Nurkic'e yumruk

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