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Rakibine "Jackie Chan" diye seslenen futbolcuya ceza

Futbolcu Marco Curto  Güney Koreli rakibine maçta "Jackie Chan" diye seslendiği için FIFA'dan ceza aldı.

Rakibine "Jackie Chan" diye seslenen futbolcuya ceza

'dan Jackie Chan cezası geldi. 

İtalyan futbolcu Marco Curto, yeşil sahalarda eşine az rastlanan bir ceza aldı.

FIFA, Güney Koreli rakibine maçta "Jackie Chan" diyen stopere, ırkçılık yaptığı gerekçesiyle ceza verdi.

Rakibine "Jackie Chan" diye seslenen futbolcuya ceza - 1 Marco Curto

10 MAÇ MEN

Olay, Como ile Wolverhampton'ın geçen yaz yaptığı hazırlık maçında yaşanmıştı.

Bir pozisyonun ardından Güney Koreli Hwang Hee Chan'a "Jackie Chan" diye seslenen Curto, tarafından suçlu bulundu.

Futbolun patronu FIFA, İtalyan savunmacaıya ırkçı söylemde bulunduğu için 10 maç men cezası verdi.

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