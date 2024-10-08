Rakibine "Jackie Chan" diye seslenen futbolcuya ceza

10 MAÇ MEN



Olay, Como ile Wolverhampton'ın geçen yaz yaptığı hazırlık maçında yaşanmıştı.

Bir pozisyonun ardından Güney Koreli Hwang Hee Chan'a "Jackie Chan" diye seslenen Curto, FIFA tarafından suçlu bulundu.



Futbolun patronu FIFA, İtalyan savunmacaıya ırkçı söylemde bulunduğu için 10 maç men cezası verdi.