25.01.2026 16:34

Rakip sahaya çıkmadı, Fenerbahçe hükmen galip ilan edildi
Anadolu Ajansı
AA

SMS Grup Efeler Ligi'nin 16'ncı haftasında Fenerbahçe'nin rakibi Cizre Belediyespor maça çıkmama kararı aldı. Türkiye Voleybol Federasyonu, müsabakanın sonucunu Fenerbahçe lehine 3-0 galibiyet olarak tescil etti.

Fenerbahçe Medicana Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 16. haftasındaki Cizre Belediyespor maçında 3-0 hükmen galip ilan edildi.

 

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Cizre Belediyespor'un sahaya çıkmama kararı nedeniyle karşılaşma iptal edildi.

 

Müsabakanın sonucu, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Fenerbahçe Medicana lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil edildi.

