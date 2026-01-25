Rakip sahaya çıkmadı, Fenerbahçe hükmen galip ilan edildi
25.01.2026 16:34
SMS Grup Efeler Ligi'nin 16'ncı haftasında Fenerbahçe'nin rakibi Cizre Belediyespor maça çıkmama kararı aldı. Türkiye Voleybol Federasyonu, müsabakanın sonucunu Fenerbahçe lehine 3-0 galibiyet olarak tescil etti.
Müsabakanın sonucu, Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından Fenerbahçe Medicana lehine 3-0 hükmen galibiyet olarak tescil edildi.