Rakip taraftarı soyup, bayıltana kadar dövdüler: Kanlı gecede maç yarıda kaldı

Copa Sudamericana son 16 turu rövanşında Independiente ile Universidad de Chile karşı karşıya geldi.



Konuk ekip Universidad de Chile, 11. dakikada Assadi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Independiente ise Montiel'in golüyle 27. dakikada 1-1'lik eşitliği sağladı.



İlk yarı 1-1'lik beraberlikle sonuçlanırken, karşılaşmanın başından itibaren tribünlerde bulunan yüksek tansiyon daha da arttı ve taraftarlar birbirine girdi.

TAŞ, SOPA, SALDIRI Independiente taraftarları, rakip takım taraftarlarına ayrılan bölüme önce taş ve sopalar fırlattı, sonra ise telleri aşarak alana giriş yaptı.

Az sayıdaki Universidad de Chile taraftarları karşılık vermek istedi ancak sayıca kalabalık olan Independiente taraftarları, fiziksel saldırıya geçti.



Birçok taraftarın yüzünde açılma ve kanamalar meydana gelirken, yürek burkan anlar da yaşandı.

Independiente taraftarlarının, Universidad de Chile taraftarı bir kişinin üstündeki kıyafetleri çıkararak sopa ve taşlarla fiziksel saldırı uyguladığı görüldü. Universidad de Chile taraftarının, yaşanan saldırı sonrası kanlar içinde baygınlık geçirmesi ve tribün kenarında hareketsiz durması dikkat çekti.

Universidad de Chile taraftarlarının birçoğunun yaralandığı olayla ilgili stadyumda görev yapan polislerin, gerginliği önlemek için gereken aksiyonu almadığı ve müdahale için de çok geç kaldığı iddia edildi.



Çıkan olaylar sonucunda müsabaka, 62. dakikada yarıda kaldı. İlk maçta 1-0'lık üstünlük kuran Universidad de Chile'nin hükmen galibiyetine dair bir kararın çıkmasının beklendiği öne sürüldü.