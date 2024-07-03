Ralf Rangnick: Beraberlik için yeterince vaktimiz vardı ama olmadı

Avusturya, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Son 16 Turu’nda Türkiye’ye 2-1 mağlup oldu ve turnuvaya veda etti.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Avusturya Milli Takım Teknik Direktörü Ralf Rangnick değerlendirmelerde bulundu.

Şanssız olduklarını söyleyen Ralf Rangnick, "Maç uzatmalara gitseydi kazanma şansımız olurdu. Çünkü Türk Milli Takımı sona doğru iyice yorulmuştu, fiziksel avantaj bizdeydi ama biliyorsunuz onlarla 6-1 kazandığımız bir maç oynamıştık ve o maçta 6 gol atabilmişken bu maçta yalnızca 1 gol atabildik. Yeterince gol atamadık ve yeterince fırsat oluşturamadık. Set oyununda da iyi performans ortaya koyamadık. Üç oyuncumuz kafa toplarında son derece iyi ama Merih Demiral yine de gol atmayı başardı. 2-0 geri düşünce işler kolay olmuyor. Golü de bulduk, beraberlik için de yeterince vaktimiz de vardı ama olmadı" şeklinde konuştu.



“MAÇA ÇOK GÜÇLÜ BAŞLADIK”



Geriye düştükten sonra oyuna adapte olduklarını belirten Rangnick, "İlk dakikada golü yedik ama maça çok güçlü başladık, ilk golün ardından durumu berabere getirme şansımız hatta öne geçme şansımız da oldu. İlk 15 dakika çok iyi oynadık ama sonra top hakimiyeti anlamında zorlanmaya başladık. 3-4-3 oyun yapısına geçtik ve orada da baskınlığımızı kurduk ama müthiş de bir sonuç vermedi. Bazı takımlar geriye düştükten sonra oyuna tekrar adapte olamayabiliyor. Biz ise olduk. Kendimizi eleştireceksek şunu söyleyebiliriz, elimize geçen fırsatları yeterince değerlendiremedik. Set oyunlarda da iyi bir savunma yapamadık. Biz 3 veya 5'li savunma hattını bekliyorduk, mart ayındaki hazırlık maçından daha iyi oynadılar. Bir miktar şans da sizden yana olmalı. Baumgartner'in kafa vuruşu gol olsaydı, bu maçı kazanabilirdik" ifadelerini kullandı.



“BUGÜN ÜLKEMİZE DÖNECEĞİMİZİ DÜŞÜNMÜYORDUM”



Bu seviyelerde kalmak istediklerini aktaran Rangnick, "Bugün ülkemize döneceğimizi hiç düşünmüyordum, yolumuza devam edeceğimizi düşünüyorduk. Bir sonraki maça hazırlanırız diye düşünüyorduk. Tabii ki hayal kırıklığı yaşadık. Bundan ders çıkarmalıyız. Günün sonunda bir takım yoluna devam ediyor. Bizim için hakim duygu hayal kırıklığı ama çok uzun yıllardır bu seviyelere gelemiyorduk, bu seviyelerde kalmak istiyoruz" dedi.