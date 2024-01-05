Ramon-Pascal Lundqvist Göztepe’de

Trendyol 1. Lig’de devre arasına 32 puanla 3. sırada giren Göztepe, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına başladı.

Göztepe, son olarak Norveç ekiplerinden Sarpsborg 08’de forma giyen ve 1 Ocak 2024 itibarıyla serbest kalan 26 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Ramon-Pascal Lundqvist’i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, “1997 doğumlu hücum oyuncusu Ramon Pascal Lundqvist ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık” ifadelerine yer verildi.



Son olarak Norveç'te Sarpsborg forması giyen Lundqvist, Hollanda'da Groningen, NAC Breda ve PSV, Yunanistan'da da Panathinaikos’ta mücadele etti.