RAMS Başakşehir, Hatayspor'u konuk edecek
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig 15. haftasında yarın sahasında Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Emre Kargın yönetecek.
Bu sezon ligde oynadığı 13 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 19 puanı bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekip, ligde 6 maçlık galibiyet özlemine geçen hafta Göztepe'yi 4-1 yenerek son verdi.
Son 2 maçından beraberlikle ayrılan Hatayspor ise 8 puanla haftaya 18. sıradan girdi.
Turuncu-lacivertli ekipte 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.
Başakşehir'de Serdar Gürler ve Ömer Faruk Beyaz, sakatlıkları nedeniyle maçta takımlarındaki yerini alamayacak.
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