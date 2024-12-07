RAMS Başakşehir, Hatayspor'u konuk edecek

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi, hakem Emre Kargın yönetecek.



Bu sezon ligde oynadığı 13 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan RAMS Başakşehir'in 19 puanı bulunuyor. Turuncu-lacivertli ekip, ligde 6 maçlık galibiyet özlemine geçen hafta Göztepe'yi 4-1 yenerek son verdi.



Son 2 maçından beraberlikle ayrılan Hatayspor ise 8 puanla haftaya 18. sıradan girdi.



Turuncu-lacivertli ekipte 2 futbolcu sakatlığı nedeniyle Hatayspor'a karşı forma giyemeyecek.



Başakşehir'de Serdar Gürler ve Ömer Faruk Beyaz, sakatlıkları nedeniyle maçta takımlarındaki yerini alamayacak.