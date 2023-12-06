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RAMS Başakşehir-Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası'nda Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak müsabakayı kazanan takım, 5. tura yükselecek. İki takım da kupaya bu turda dahil oldu. Peki, RAMS Başakşehir-Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir-Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir, 4. eleme turunda, 7 Aralık Perşembe günü Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Futbolseverler ise maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisini merak ediyor. İşte, RAMS Başakşehir-Şanlıurfaspor maçı hakkında bilgiler...

RAMS Başakşehir-Şanlıurfaspor maçı 7 Aralık Perşembe günü yapılacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.

RAMS Başakşehir-Şanlıurfaspor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

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