RAMS Başakşehir-Şanlıurfaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

RAMS Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası 4. eleme turunda, 7 Aralık Perşembe günü Trendyol 1. Lig ekiplerinden ASTOR Enerji Şanlıurfaspor'u konuk edecek. Futbolseverler ise maça dair saat ve yayıncı kanal bilgisini merak ediyor. İşte, RAMS Başakşehir-Şanlıurfaspor maçı hakkında bilgiler...



RAMS Başakşehir-Şanlıurfaspor maçı 7 Aralık Perşembe günü yapılacak.



Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda, saat 21.00'de başlayacak müsabakayı hakem Yasin Kol yönetecek.



RAMS Başakşehir-Şanlıurfaspor maçı A Spor'dan canlı yayınlanacak.

