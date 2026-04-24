RAMS Park’ta 17. maç. Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinde son müsabakalar

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray -Fenerbahçe derbisi heyecanı pazar günü yaşanacak.

Karşılaşma sarı-kırmızılıların 2011 yılında açılan evi olan RAMS Park ’taki 17. Fenerbahçe derbisi olacak.



Bu stadyumdaki ilk derbi 18 Mart 2011 tarihinde oynandı ve sarı-lacivertlilerin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.Aslantepe’de geride kalan 16 derbide Galatasaray, 5 kez galip ayrılan taraf oldu.

5 defa da Fenerbahçe kazanırken, 6 mücadele ise berabere sona erdi. Söz konusu müsabakalarda Aslan’ın 16 golüne, Kanarya 13 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon burada oynanan derbide gol sesi çıkmamıştı.