RAMS Park’ta 17. maç. Galatasaray ve Fenerbahçe derbisinde son müsabakalar

24.04.2026 09:59

Son Güncelleme: 24.04.2026 10:15

Kadıköy'deki son maç ise 1-1 berabere bitmişti

Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park’ta 16 kez karşı karşıya geldi. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılılar 5, sarı-lacivertliler de 5 kez sahadan galip ayrıldı.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında Galatasaray-Fenerbahçe derbisi heyecanı pazar günü yaşanacak. 

 

Karşılaşma sarı-kırmızılıların 2011 yılında açılan evi olan RAMS Park’taki 17. Fenerbahçe derbisi olacak. 


Bu stadyumdaki ilk derbi 18 Mart 2011 tarihinde oynandı ve sarı-lacivertlilerin 2-1’lik üstünlüğü ile tamamlandı.Aslantepe’de geride kalan 16 derbide Galatasaray, 5 kez galip ayrılan taraf oldu. 

 

5 defa da Fenerbahçe kazanırken, 6 mücadele ise berabere sona erdi. Söz konusu müsabakalarda Aslan’ın 16 golüne, Kanarya 13 golle karşılık verdi. Geçtiğimiz sezon burada oynanan derbide gol sesi çıkmamıştı.

RAMS Park’ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbilerinde alınan sonuçlar şöyle:

 

2010-2011 Süper Lig

 

18.03.2011 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

 

2011-2012 Süper Lig

 

07.12.2011 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 1

 

2011-2012 Süper Lig Süper Final

 

22.04.2012 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

 

2012-2013 Süper Lig

 

16.12.2012 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

 

2013-2014 Süper Lig

 

06.04.2014 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 0

 

2014-2015 Süper Lig

 

18.10.2014 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 1

 

2015-2016 Süper Lig

 

13.04.2016 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

 

2016-2017 Süper Lig

 

23.04.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

 

2017-2018 Süper Lig

 

22.10.2017 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

 

2018-2019 Süper Lig

 

02.11.2018 Galatasaray: 2 - Fenerbahçe: 2

 

2019-2020 Süper Lig

 

28.09.2019 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

 

2020-2021 Süper Lig

 

27.09.2020 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0

 

2021-2022 Süper Lig

 

21.11.2021 Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

 

2022-2023 Süper Lig

 

04.06.2023 Galatasaray: 3 - Fenerbahçe: 0

 

2023-2024 sezonu

 

19.05.2024 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 1

 

2024-2025 sezonu

 

24.02.2025 Galatasaray: 0 - Fenerbahçe: 0