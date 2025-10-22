Rams Park'ta 4 gol: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kazandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool zaferinin ardından bir galibiyet daha ekledi. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Bodo/Glimt'i ağırladı.

Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetti.



3. haftada Galatasaray sahasında Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekip bu skorla puanını 6 yaptı.



OSİMHEN REKOR KIRDI

Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı üst üste 7. Avrupa maçında da ağları havalandırarak daha önce Burak Yılmaz'a ait olan üst üste 6 Avrupa maçında gol atma rekorunu geride bıraktı.



Galatasaray'da Wilfried Singo'nun yanı sıra İlkay Gündoğan, son antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Bodo karşısında forma giyemedi.

5 DEĞİŞİKLİK

Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.

Tecrübeli teknik adam, Başakşehir mücadelesine 11'de başlayan Sara, Icardi, Eren ve Kaan'ı yedeğe çekerken dünkü antrenmanda sakatlanan İlkay Gündoğan'ı kadroya alamadı. Buruk, bu futbolcuların yerine Sanchez, Jakobs, Lemina, Yunus ve Osimhen'i sahaya sürdü.



MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı

3' Galatasaray, Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti

33' Osimhen hem kendisinin hem takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0

43' Bodo/Glimt'te Fet'in şutu direkten döndü



İKİNCİ DEVRE

60' Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle 3-0 öne geçti

64' Galatasaray’da Lemina ve Barış’ın yerine Sara ve Eren oyunda

73' Sarı kırmızılarda Victor Osimhen ile Yunus Akgün kenara geldi, Icardi, ve Kaan Ayhan oyuna girdi

76' Bodo/Glimt, farkı 2'ye indirdi.

90+4 Maç sona erdi.