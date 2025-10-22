Rams Park'ta 4 gol: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kazandı
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 3. haftasında Galatasaray sahasında Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool zaferinin ardından bir galibiyet daha ekledi. Sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Bodo/Glimt'i ağırladı.
Karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetti.
3. haftada Galatasaray sahasında Bodo/Glimt’i 3-1 mağlup etti. Sarı kırmızılı ekip bu skorla puanını 6 yaptı.
OSİMHEN REKOR KIRDI
Osimhen, Galatasaray formasıyla çıktığı üst üste 7. Avrupa maçında da ağları havalandırarak daha önce Burak Yılmaz'a ait olan üst üste 6 Avrupa maçında gol atma rekorunu geride bıraktı.
Galatasaray'da Wilfried Singo'nun yanı sıra İlkay Gündoğan, son antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle Bodo karşısında forma giyemedi.
5 DEĞİŞİKLİK
Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde 5 değişiklik yaptı.
Tecrübeli teknik adam, Başakşehir mücadelesine 11'de başlayan Sara, Icardi, Eren ve Kaan'ı yedeğe çekerken dünkü antrenmanda sakatlanan İlkay Gündoğan'ı kadroya alamadı. Buruk, bu futbolcuların yerine Sanchez, Jakobs, Lemina, Yunus ve Osimhen'i sahaya sürdü.
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
3' Galatasaray, Osimhen'in golüyle 1-0 öne geçti
33' Osimhen hem kendisinin hem takımının ikinci golünü kaydetti: 2-0
43' Bodo/Glimt'te Fet'in şutu direkten döndü
İKİNCİ DEVRE
60' Galatasaray, Yunus Akgün'ün golüyle 3-0 öne geçti
64' Galatasaray’da Lemina ve Barış’ın yerine Sara ve Eren oyunda
73' Sarı kırmızılarda Victor Osimhen ile Yunus Akgün kenara geldi, Icardi, ve Kaan Ayhan oyuna girdi
76' Bodo/Glimt, farkı 2'ye indirdi.
90+4 Maç sona erdi.
İLK 11'LER
Galatasaray: Uğurcan, Jakobs, Abdülkerim, Davinson, Sallai, Lemina, Torreira, Yunus, Sane, Barış Alper, Osimhen
Bodo/Glimt: Haikin, Sjovold, Björtuft, Aleesami, Björkan, Evjen, Berg, Fet, Auklend, Hauge, Hogh
FİLİSTİN'E ÖZEL KOREOGRAFİ
Galatasaray taraftarı, İsrail'in işgal ve soykırımı altındaki Filistin'e desteğini yineledi.
Sarı-kırmızılı takımın ulusal ve uluslararası maçlarında Filistin'de yaşanan soykırımı gündeme getiren Galatasaray taraftarı, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt müsabakasını da boş geçmedi.
Ev sahibi takımın taraftarları, maç öncesindeki seremoni sırasında Filistin'e destek veren bir koreografi gerçekleştirdi. Kuzey tribününde kartonlarla Filistin bayrağı oluşturan taraftarlar, İngilizce "Soykırımı durdur" ifadelerinin yazılı olduğu büyük bir pankart açtı.
Kuzey tribününde ayrıca İngilizce "Özgür Filistin" yazılı pankart asıldı.
