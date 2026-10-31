RAMS Park'taki randevu öncesi Stuttgart'a Leverkusen morali

Şampiyonlar Ligi'nde 3 Kasım salı günü RAMS Park'ta Galatasaray'ın konuğu olacak olan Stuttgart, Bundesliga'da Bayer Leverkusen 'i deplasmanda 4-2 mağlup etti.

Maça hızlı başlayan Stuttgart, 14. dakikada Ermedin Demirovic ve 22. dakikada Jamie Leweling'in golleriyle iki farklı üstünlüğü yakaladı.

Leverkusen, 28'de Patrik Schick ile umutlansa da ikinci yarıda Stuttgart rüzgarı esmeye devam etti. 51. dakikada Bilal El Khannouss ve 65. dakikada kendisinin ikinci golünü atan Demirovic skoru 4-1'e getirdi.

Ev sahibinde Ibrahim Maza'nın 79'daki golü teselliden öteye geçemedi.

Bu ağır yenilgiyle Leverkusen zirve yarışında yara alırken, Stuttgart 8. maçında 3. galibiyetini aldı. Alman ekibinin ligde hiç beraberliği yok ve 5 yenilgisi var.