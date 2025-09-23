Rangers - Genk maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (UEFA Avrupa Ligi)
UEFA Avrupa Ligi’nde lig etabı başlıyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde Rangers ile Genk karşı karşıya geliyor. Mücadelenin ekranlara geleceği kanal ve başlangıç saati belli oldu.
Rangers, UEFA Avrupa Ligi’nin ilk haftasında Genk karşısında hata yapmak istemiyor. Genk ise deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Rangers - Genk maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Rangers - Genk maçı canlı yayın bilgisi…
RANGERS- GENK MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Rangers - Genk mücadelesi 25 Eylül Perşembe günü saat 22.00’da başlayacak.
Glasgow'da, Ibrox Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
