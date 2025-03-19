Rangers Kulübü, stadyumda iftar verdi

﻿İskoçya Ligi takımlarından Rangers, Ramazan ayı dolayısıyla Ibrox Stadyumu'nda iftar organizasyonu gerçekleştirdi.



Programa Rangers CEO'su Patrick Stewart ve Rangers Yardım Vakfı Genel Müdürü Connal Cochrane'nin de aralarında bulunduğu yaklaşık 250 kişi katıldı.



Oruçlarını açmak için stadyuma gelen taraftarlar, daha sonra kendilerine ayrılan bölümde namaz kılarak dua etti.



Rangers, Fenerbahçe ile UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda eşleşmiş ve 2 maç sonunda penaltılarda sarı - lacivertlileri 3-2'lik skorla elemişti.

