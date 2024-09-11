Raphael Onyedika kimdir, kaç yaşında? Galatasaray'a transfer olacağı konuşulan Raphael Onyedika'nın özgeçmişi

Onyedika'nın Galatasaray'a transfer olmak istediği vurgulandı. İtalyan basınında yer alan habere göre, Club Brugge, 23 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi için 17 milyon Euro talep ediyor.



Ön libero pozisyonunda oynayan Nijeryalı millî futbolcu Raphael Onyedika Nwadike, 19 Nisan 2001 tarihinde dünyaya geldi. Pro League ekibi Club Brugge forması giymektedir. Nijeryalı oyuncu, Club Brugge formasıyla çıktığı 95 maçta 4 gol atarken, 2 de asist kaydedebildi.



Hem Danimarka Superliga'da hem de Avrupa sahnesinde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Onyedika, genç yaşına rağmen güçlü bir orta saha oyuncusu olarak tanınmaktadır.