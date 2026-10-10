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Raphinha'sız Barcelona, İstanbul'a 8'de 8 yaparak geliyor

10.10.2026 22:36

Son Güncelleme: 10.10.2026 23:07

Raphinha'sız Barcelona, İstanbul'a 8'de 8 yaparak geliyor
Reuters

Anthony Gordon klasik gol sevincini yaptı.

NTV.com.tr - Haber Merkezi
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Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'a konuk olacak olan Barcelona, La Liga'da üst üste 8. galibiyetini Getafe'yi 3-0 mağlup ederek aldı.

La Liga'da Barcelona Notify Nou Camp'ta karşılaştığı Getafe'yi 3-0 mağlup etti. Brezilya Milli Takımı'nda sakatlanan Raphinha'nın forma giymediği maçta Katalan ekibine galibiyeti getiren golleri Anthony Gordon (2), Gabriel Jesus (30) ve Jules Kounde (73) kaydetti.

 

Bu sonuçla İspanya liginde oynadığı 8 maçın tamamını kazanan Barcelona, 24 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.

 

Barcelona 13 Ekim Salı günü saat 22.00'de Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray ile İstanbul'da RAMS Park'ta karşılaşacak.