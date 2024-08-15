Rapid Wien - Trabzonspor (Canlı anlatım)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk oluyor.
İlk karşılaşmada rakibine sahasında 1-0 yenilen bordo-mavililer, rövanş maçında Avusturya temsilcisi karşısına turu geçmek için çıkıyor.
İLK 11
Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Schaub, Jansson, Burgstaller
Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Cihan, Ozan, Trezeguet, Draguş
CANLI ANLATIM
1' Mücadele Rapid Wien'in santrasıyla başladı.
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