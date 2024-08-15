NTV.COM.TR’ye geri dön

Rapid Wien - Trabzonspor (Canlı anlatım)

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında Rapid Wien karşısında tur arıyor.

Rapid Wien - Trabzonspor (Canlı anlatım)

, UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu rövanşında bu akşam Avusturya'nın Rapid Wien takımına konuk oluyor.

İlk karşılaşmada rakibine sahasında 1-0 yenilen bordo-mavililer, rövanş maçında Avusturya temsilcisi karşısına turu geçmek için çıkıyor.

İLK 11

Rapid Wien: Hedl, Bolla, Cvetkovic, Raux-Yao, Auer, Grgic, Sangare, Seidl, Schaub, Jansson, Burgstaller

Trabzonspor: Uğurcan, Pedro, Mendy, Denswil, Eren, Lundstram, Okay, Cihan, Ozan, Trezeguet, Draguş

CANLI ANLATIM

1' Mücadele Rapid Wien'in santrasıyla başladı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...